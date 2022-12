Festeggiamenti Argentina, tragedia sfiorata per Messi e compagni: si accorgono all’ultimo momento dei cavi della corrente elettrica (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 55

Attimi di panico durante i festeggiamenti della selezione argentina per la vittoria ai Mondiali in Qatar. I calciatori in questo momento, appena atterrati a Buenos Aires, sono protagonisti del tradizionale giro su un bus scoperto per le strade della città. Ma in un video postato dalla tv locale si nota come ad un certo punto alcuni di loro, tra cui Angel Di Maria, Lionel Messi, Leandro Paredes e Rodrigo De Paul, riescono per un soffio ad evitare l’impatto con un cavo della corrente elettrica.