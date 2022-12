F1: “Bottas” diventa un tormentone, 2,2 milioni di visualizzazioni di 2 giorni (VIDEO)

di Christian Poliseno 7

Il pilota di F1 dell’Alfa Romeo, Valtteri Bottas, non ha di certo impressionato in questa stagione. Nonostante ciò, grandi risultati li sta ottenendo…dalla musica. L’iniziativa, infatti, non è dell’ex Williams e Mercedes, ma di Arcangel, cantante statunitense con origini portoricane, che ha inciso un pezzo dal titolo “Bottas”. La canzone si sta rivelando un sorprendente successo. In poco più di 48 ore, la canzone ha ottenuto 2,2 milioni di visualizzazioni su Youtube. Da sottolineare come, nel brano, non c’è alcun riferimento diretto alla F1. Si parla solamente di una “Formula Valtteri Bottas”. Di seguito, il video della canzone.