Croazia-Canada, incredibile Davies: segna il gol dopo un minuto, rete storica (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 17

Poco più di un minuto di gioco e il Canada è già in vantaggio. Nel match contro la Croazia, valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, arriva la rete dei canadesi dopo solamente sessanta secondi dopo il fischio d’inizio. Azione che si sviluppa sulla destra, cross Buchanan e Alphonso Davies insacca con un colpo di testa preciso sorprendendo tutta la difesa croata. In alto il video del gol, si tratta della prima rete canadese ai campionati del Mondo.