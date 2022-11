Croazia-Canada, bella imbucata di Kovacic per Kramaric: l’attaccante fa 1-1 con il mancino (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 13

La Croazia agguanta il pareggio. La formazione biancorossa, impegnata nel match contro il Canada valevole per la seconda giornata del girone F dei Mondiali di Qatar 2022, ristabilisce l’equilibrio nel punteggio dopo l’iniziale vantaggio degli avversarie siglato da Alphonso Davies. Al 36′ ci pensa Andrej Kramaric ad infilare la sfera alle spalle di Burjan con un preciso mancino in diagonale su splendida imbucata dell’ex centrocampista dell’Inter Mateo Kovacic. Una rete, dunque, che ha un incredibile valore non soltanto per questa partita, ma per l’intera economia di un raggruppamento estremamente equilibrato. Ecco il video della marcatura messa a referto dalla Croazia.