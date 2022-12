Croazia-Brasile, gol di Petkovic: tiro deviato da Marquinhos, è 1-1 al 117′ (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 7

Delirio croato. Nel corso del secondo tempo supplementari la Croazia trova il gol del pareggio: nel quarto di finale dei Mondiali di Qatar 2022 contro il Brasile, i ragazzi di Dalic pareggiano i conti grazie a Bruno Petkovic che diventa eroe per una notte e il suo tiro viene deviato da Marquinhos e finisce in porta. Al minuto 118′ è dunque 1-1 in una partita dalle mille emozioni: in alto il video.