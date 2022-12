Croazia-Brasile, gol di Neymar: azione fantastica, delirio verdeoro (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 7

Il Brasile passa in vantaggio e lo fa all’ultimo minuto del primo tempo supplementare. Nel match contro la Croazia, valevole per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022, i brasiliano sfondano il muro croato con un’azione straordinaria, di qualità e in velocità. La palla arriva a Neymar che smarca Livakovic sulla destra e poi deposita la palla in rete a porta vuota facendo letteralmente impazzire di gioia tutto il popolo brasiliano. In alto il video del gol.