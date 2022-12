Croazia-Belgio: Lukaku spreca due occasioni a pochi metri dalla porta (VIDEO)

Al Belgio resta mezz’ora per trovare la qualificazione agli ottavi di finale nel match contro la Croazia. E Lukaku non si dimostra abbastanza freddo in due occasioni. Prima un’incursione di Carrasco in area, tiro ribattuto da Livakovic e sulla respinta il centravanti dell’Inter, entrato all’intervallo, tira con il destro ma colpisce in pieno il palo. Passano pochi secondi e su un’uscita a vuoto dell’estremo difensore croato il belga colpisce di testa a porta vuota. La palla finisce alta sopra la traversa. Anche se, vedendo il replay, la palla sembrava poter essere uscita prima del cross. Ancora 0-0 tra le due squadre.