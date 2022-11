Cristiano Ronaldo, il video virale: prende qualcosa dai pantaloncini e la mangia

di Alessio Vinciguerra 31

Curioso siparietto nel corso di Portogallo-Ghana, vinto dai lusitani per 3-2. A segno anche Cristiano Ronaldo, che ad un certo punto del match è stato catturato dalla telecamere mentre metteva le mani nei propri pantaloncini, per poi mangiare quanto trovato al loro interno. Ignoriamo di cosa si trattasse, ma ciò che è certo è che il video, ovviamente, sta andando virale in queste ore. Magari nella prossima conferenza stampa il mistero verrà chiarito.