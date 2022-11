Camerun-Serbia, Milinkovic-Savic segna gol vantaggio dopo palla persa da Anguissa (VIDEO)

di Andrea Bellini 16

Sergej Milinkovic-Savic segna il suo primo gol ai Mondiali di Qatar 2022 e lo fa in un momento importantissimo: il centrocampista della Lazio, infatti, realizza l’1-2 in Camerun-Serbia, ribaltando l’iniziale gol di Castelletto. Una rete che arriva due minuti dopo il pareggio segnato da Pavlovic, e che scaturisce da una palla persa in maniera ingenua da Anguissa del Napoli, al limite dell’area di rigore. Zivkovic appoggia poi la palla a Milinkovic-Savic, che scarica in rete un mancino che prende in leggero controtempo Epassy. Si va quindi al riposo sull’1-2: segui qui la diretta del secondo tempo. Di seguito e in alto, invece, il video del gol.