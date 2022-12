Brentford-Tottenham, che gol di Kane: colpo di testa vincente (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 88

Il Tottenham riapre la partita grazie al suo bomber, Harry Kane. Nel match contro il Brentford, valevole per la sedicesima giornata della Premier League 2022/2023 che si gioca nel tradizionale ‘Boxing Day’, i ragazzi di Antonio Conte trovano la rete del 2-1 grazie ad un super stacco di testa del bomber inglese. Cross di Lenglet e colpo di testa vincente di Kane che così prova a dimenticare il rigore fallito in Inghilterra-Francia di tredici giorni fa. In alto il video.