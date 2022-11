Brasile-Svizzera, che gol di Casemiro: tiro potente e 1-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 9

Il Brasile alla fine la sblocca. Nel match contro la Svizzera, valevole per la seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, la nazionale verdeoro trova la rete dell’1-0 con l’uomo che meno ti aspetti, ovvero Casemiro: il tiro è fantastico, un esterno destro potentissimo che si insacca all’angolino ed è 1-0. In questo momento i brasiliani sono agli ottavi di finale. In alto il video.