Brasile-Corea del Sud, gol di Vinicius dopo sette minuti: destro preciso e 1-0 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi 0

Il Brasile è già in vantaggio. Nel match contro la Corea del Sud, valevole per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022, i ragazzi di Tite trovano la rete del vantaggio grazie a Vinicius. Il giocatore del Real Madrid è freddo e, davanti alla porta, trova il pertugio giusto e gonfia la rete. Da segnalare il cross di Raphinha. In alto il video.