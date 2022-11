Argentina-Messico, Enzo Fernandez chiude i conti con un un gran tiro a giro (VIDEO)

di Andrea Bellini 19

Enzo Fernandez entra dalla panchina e mette la sua firma su Argentina-Messico, sfida valida per la seconda giornata del girone C dei Mondiali di Qatar 2022. Il risultato è sull’1-0 grazie al bel gol di Lionel Messi dal limite dell’area, poi ancora la Pulce ispira il giovane talento del Benfica, che si inventa un gran gol. Rapido movimento di gambe a disorientare il difensore e parabola a giro sul secondo palo a battere Ochoa. Raddoppio a pochi minuti dal 90′ e partita di fatto chiusa, con l’Albiceleste che si riprende dopo l’incredibile sconfitta all’esordio contro l’Arabia Saudita. Ecco quindi, di seguito e in alto, il video della rete di Enzo Fernandez.