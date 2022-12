Argentina-Francia, delirio Mbappé: gol spettacolare per il 2-2 (VIDEO)

di Andrea Bellini 106

Kylian Mbappé dal nulla si prende la scena in Argentina-Francia, finale dei Mondiali di Qatar 2022, segnando una doppietta in pochissimi secondi, e permettendo alla sua Nazionale di pareggiare dal 2-0 al 2-2. Dopo il primo gol su rigore, l’attaccante del PSG si ripete con un gol spettacolare: triangolo volante con Thuram, che restituisce palla con il piatto, e il numero 10 della Francia scarica in rete un tiro al volo in mezza sforbiciata, mandando in delirio i propri tifosi. Di seguito e in alto, il video del gol.