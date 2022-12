Argentina-Australia, gol di Julian Alvarez: follia del portiere Ryan, che regala il 2-0 (VIDEO)

di Antonio Sepe 3

Il video del gol di Julian Alvarez, che ha fissato sul 2-0 il punteggio del match Argentina-Australia, valido per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Follia del portiere aussie Matthew Ryan, che sbaglia uno stop e perde palla sul pressing di De Paul. Molto lesto anche Alvarez ad avventarsi sulla sfera e depositarla in rete a porta sguarnita. Albiceleste sul 2-0 a mezz’ora dalla fine, intravedendo i quarti di finale. In alto il video del gol.