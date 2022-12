Aaron Gordon vintage: pazzesca schiacciata “poster” su Shamet, Nba 2022/2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 113

Prestazione vintage per Aaron Gordon, che nel successo 128-125 all’overtime dei Denver Nuggets sui Phoenix Suns sposta indietro le lancette. 28 punti e 13 rimbalzi per l’ex Orlando Magic, ma soprattutto una schiacciata “poster” su Landry Shamet che ha fatto impazzire il pubblico del Colorado e non solo. Sia per lo strapotere fisico messo in mostra, sia perché era un momento decisamente delicato del match, a 30” dal termine del supplementare e con un solo punto di margine. Una schiacciata inizialmente giudicata come fallo in attacco, ma decisione poi cambiata dopo aver visionato i replay.