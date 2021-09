Vela, un pezzo di Luna Rossa all’asta per difendere il mare

by Sofia Cioli

Luna Rossa - Foto Nicopedia CC BY-SA 4.0

La winglet di Luna Rossa, ossia la parte terminale delle ali immerse che permettono alla barca di volare, sarà messa all’asta dal 29 settembre al 7 ottobre per aiutare il mare di Sardegna a difendere la sua bellezza. Uno degli elementi più caratterizzanti dell’AC75, con cui il team ha regato ad Auckland nell’America’s Cup, sarà quindi venduto per supportare la Fondazione MEDSEA nel suo progetto di ripristino dell’ecosistema del Mar Mediterraneo.

“Per l’asta abbiamo scelto un pezzo particolarmente caratteristico e identificativo dell’AC75 Luna Rossa – ha spiegato Max Sirena, Team Director e Skipper di Luna Rossa Prada Pirelli – mai come ora il tema della sostenibilità e della salvaguardia degli oceani è una sfida che coinvolge tutti. Per questo motivo e in segno di apprezzamento verso la comunità sarda, che da anni rappresenta la nostra casa, abbiamo deciso di donare il ricavato per sostenere un progetto di ripristino degli ecosistemi marini della Sardegna”.

Alessio Satta, presidente della Fondazione MEDSEA, ha aggiunto: “La missione di MEDSEA e’ ripristinare e proteggere il Mediterraneo, e questa donazione consentirà risultati concreti per rivitalizzare la vita marina e affrontare il cambiamento climatico nella costa sud-orientale della Sardegna”

La winglet è stata inserita nella serie di vendite “Life is Beautiful” di Sotheby’s in cui la nota casa d’aste celebra l’Italia con una selezione di opere che ne rappresentano la bellezza artistica e l’artigianato senza tempo. La stima del pezzo va dagli 8mila ai 12mila euro.