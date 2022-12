Zico: “Pelè è il mio idolo, una fonta di ispirazione per tutti noi”

La tradizionale partita benefica organizzata da Zico in Brasile, è stata questa volta anche un modo per mandare i propri messaggi di incoraggiamento a Pelé, ricoverato dallo scorso 29 novembre in ospedale. Ecco le sue parole: “E’ stato sempre il mio idolo, ho imparato molto da lui quando ero piccolo e credo che tutti i brasiliani siano orgogliosi di vivere nel Paese che ha il miglior giocatore di tutti i tempi. E’ sempre stata un’ispirazione per tutti noi e preghiamo tutti per lui”.