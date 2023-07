Wimbledon 2023, match rinviati per pioggia: gli aggiornamenti

È slittato l’orario di inizio dei match in programma nella giornata odierna di mercoledì 5 luglio per quanto riguarda il torneo di Wimbledon 2023. Il motivo? La pioggia, che continua a cadere incessantemente sull’All England Lawn Tennis and Croquet Club, impedendo ai giocatori di scendere regolarmente in campo per disputare i propri match. Al momento tutti gli incontri in programma sui campi secondari sono stati posticipati di mezz’ora (dunque non si giocherà prima delle 12:30), ma non sono da escludere ulteriori posticipi. Seguiranno aggiornamenti.

Aggiornamento, ore 13:30 – Giocatori e giocatrici in campo. Tutto pronto per l’inizio di questa terza giornata di Wimbledon.

Aggiornamento: finalmente è spuntato anche un po’ di sole sull’All England Club. Sembra questione di minuti prima che si cominci a giocare.

Aggiornamento: via i teloni dai campi. Tra poco si potrebbe riprendere.

Aggiornamento: il gioco non comincerà prima delle 13:30

Aggiornamento: i match non cominceranno prima delle 12:45