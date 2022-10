La Vero Volley Monza domina il match contro la Lube Civitanova nella quarta giornata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. I brianzoli di coach Massimo Eccheli si sono imposti in tre set (25-20, 25-23, 25-12) portandosi a casa la prima vittoria stagionale e i primi tre punti, conquistati con una sfida ben giocata e chiusa con un terzo set nel quale non c’è stata storia. Seconda sconfitta, invece, per la Lube dopo quella contro il Padova.

Grande battaglia, invece, tra l’Itas Trentino e Cisterna. I padroni di casa si sono imposti solo al quinto set (20-25 25-18 35-33 21-25 15-13) tornando così alla vittoria dopo tre sconfitte nelle precedenti tre partite. Trento perde il primo parziale ma recupera conquistando i successivi due, ma Cisterna rimette le cose al proprio posto nel quarto prima di arrendersi nel quinto set.