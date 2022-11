Volley, Serie A1 femminile 2022/2023: la Vero Volley torna alla vittoria, Scandicci ko in casa

Firenze torna alla vittoria, e lo fa sul campo di casa contro Perugia nella nona giocata della Serie A1 femminile 2022/2023. I toscani si sono imposti in quattro set con il punteggio di 25-17 18-25 25-18 25-20, conquistando punti importanti che lo fanno salire a quota 14 in classifica. Vittoria in quattro set anche per la Vero Volley, che batte Chieri 25-21 25-19 23-25 25-21 e vola a quota 21 punti in seconda posizione mentre sono bastati tre set a Cuneo per conquistare la vittoria in trasferta contro Pinerolo (22-25, 21-25, 18-25).

A1 FEMMINILE 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

Grandi battaglie negli altri campi. Casalmaggiore conquista la seconda vittoria consecutiva battendo in cinque set Vallefoglia con una splendida rimonta (25-20, 25-22, 24-26, 18-25, 12-15), Macerata vince dopo cinque parziali in casa contro Bergamo (25-15, 25-18, 19-25, 16-25, 15-13) conquistando punti importanti per cercare di uscire dalla zona retrocessione e Busto Arsiziosi impone sempre in cinque set in casa di Scandicci (18-25, 25-20, 25-23, 11-25, 12-15) allontanandosi dalle ultime posizioni in classifica.