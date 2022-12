Volley, Mondiale per Club maschile 2022: saltata la corrente al palazzetto di Betim, Trento-Paykan interrotta

Clamoroso in Brasile, dove è stato interrotto sul 25-25 del terzo set il match tra Trentino Itas Trento e Paykan Club, valevole per la prima giornata della Pool B del Mondiale per Club maschile 2022 di volley. All’improvviso è infatti calato il buio sul Ginasio Poliesportivo Divino Braga di Betim ed il gioco è stato fermato, proprio nelle fasi cruciali della terza frazione. Gli spettatori hanno subito rimediato accendendo le torce dei telefoni, ma ovviamente per riprendere il gioco serve che la corrente ritorni. Dopo quasi dieci minuti di stop, ancora nessuna novità dal Brasile, con la regia che non inquadra ciò che accade ma trasmette gli highlights dei set precedenti.