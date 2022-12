Volley, Mondiale per Club maschile 2022: Perugia in semifinale come prima del girone, battuto il Sada Cruzeiro

La Sir Safety Susa Perugia vola in semifinale come prima nel gruppo A al Mondiale per Club maschile 2022 di volley. Dopo la vittoria contro la Volei Renata, i Block Devils di Andrea Anastasi hanno sconfitto in quattro set il Sada Cruzeiro Volei (25-21, 25-21, 29-31, 25-21) concludendo a punteggio pieno la fase a gironi. In semifinale Perugia affronterà l’’Itambé Minas.

LA PARTITA – Break dei Block Devils sul 4-2 all’inizio del primo set con un muro di Solè e allungo sul 7-3. I brasiliani riescono ad avvicinarsi a un solo punto di distanza in tre occasioni (sul 4-3, sul 7-6 e sul 13-12) senza però riuscire ad agganciare Perugia che, dopo aver raggiunto il massimo vantaggio sul 19-14 con un ace di Giannelli, riesce a chiudere il parziale con quattro punti di vantaggio sul 25-21. Inizio di secondo set molto equilibrato e con un bitta e risposta tra le due formazioni fino all’8-8. I Block Devils trovano il break sul 10-8 ma Cruzeiro pareggia sul 12-12, prima di un nuovo allungo di Perugia che trova il massimo vantaggio sul 19-14 e chiude, come nel primo parziale, sul 25-21. A partire meglio nel terzo set è il Sada Cruzeiro che trova il primo break sull’1-3, il secondo sul 3-5 e il terzo sul 5-7 rimanendo in vantaggio fino al 10-10 firmato Giannelli. Ed è proprio il 26enne di Bolzano a portare Perugia sul 14-12 con un ace, i brasiliani pareggiano sul 17-17 e dal 20-20 è battaglia per la conquista del parziale con Cruzeiro che riesce ad avere la meglio sul 29-31. Quarto set con Perugia sempre avanti dal 3-3 in poi, fino al 25-21 finale.