Volley maschile, Superlega 2022/2023: Perugia fa 13 su 13, Civitanova vince ed insegue

La Sir Safety Susa Perugia batte 3-0 (25-19, 25-17, 25-16) la Emma Villas Aubay Siena nel match valevole per la tredicesima giornata della Superlega 2022/2023 di volley maschile e mantiene la vetta della classifica da imbattuta salendo a 39 punti. Successo anche per la Lube Cucine Civitanova, che stende Padova mediante un netto e perentorio 3-0 (25-22, 25-14, 25-17), restando in scia alla compagine umbra con 26 punti.

I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di partita, tanto da provare immediatamente a prendere il largo nello score. Gli uomini guidati da Andrea Anastasi danno sempre la sensazione di poter andare in fuga, ma i toscani sono bravi a restare sempre in scia ai loro rivali. Nonostante un parziale equilibrio, la Sir Safety conquista sei set-point e chiude porta a casa il primo set con un 25-19. Nel secondo parziale Perugia prova a riprendere esattamente da dove aveva lasciato, ma Siena non è d’accordo e reagisce con grande forza, portandosi in vantaggio. Il momento di gloria degli ospiti dura poco, poiché la compagine umbra piazza un ottimo break che le consente di ribaltare completamente la situazione. Al primo dei sette set-point Block Devils chiudono sul 25-17. Nel terzo il copione della gara non cambia, con Perugia che fa la partita e Siena che è sempre costretta ad inseguire. Nonostante gli sforzi profusi, i toscani non riescono a superare gli umbri, che ottengono ben otto match-point e portano a casa il bottino pieno con un 3-0 (25-19, 25-17, 25-16).

A mettere a referto il primo punto della contesa è la squadra veneta che, dopo una prima fase di studio ed equilibrio, riesce a mettere qualche punto tra sé e gli avversari. Intorno alla metà del set, però, i marchigiani si rifanno sotto, prima agguantando il momentaneo pareggio e poi completando il sorpasso. Dei due set-point a disposizione è sufficiente il primo per chiudere sul 25-22. Nel secondo set la Lube, galvanizzata dalla precedente rimonta, prende subito in mano il pallino del gioco, incamerando un importante vantaggio ai danni dei veneti. Questi ultimi accennano una timida reazione, ma nulla possono contro lo strapotere dei marchigiani che, al secondo degli undici set-point, archiviano il parziale con un nettissimo 25-14. Anche nel terzo Civitanova non riscontra alcun problema nel contenere le offensive di Padova, infatti, mantiene agevolmente il controllo della contesa e, dopo aver ottenuto sette match-point, si impone 3-0 (25-22, 25-14, 25-17).