Volley maschile, Siena trova accordo per la risoluzione consensuale di Swan Ngapeth

L’Emma Villas Aubay Siena ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il giocatore Swan Ngapeth: “Il Club ringrazia l’atleta francese per l’ottimo lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il proseguo della carriera”. Il pallavolista francese, nato a Saint-Raphael il 9 gennaio del 1992, dunque, saluta la matricola toscana della Superlega dopo soli pochi mesi. Adesso Ngapeth dovrà trovarsi una nuova squadra e, chissà che non possa restare in Italia.