Volley femminile, Mondiale per Club 2022: seconda vittoria per Conegliano, Eczacibasi ko 3-1

La Pro Secco Doc Imoco Conegliano stende l’Eczacibasi Dynavit Istanbul con un importante 3-1 (25-18, 21-25, 25-22, 25-18) nel match valevole per la seconda giornata del Mondiale per club 2022 di volley femminile. In virtù di questo successo la compagine veneta allenata da Daniele Santarelli balza al comando del gruppo A.

Il primo punto della partita viene messo a referto dalla formazione veneta, che trovano subito il modo di distanziarsi dalle turche. A metà set c’è addirittura il modo di “doppiare” le avversarie, andando sul 16-8. Nel finale la Cook porta a casa i punti decisivi, portando a caso il primo set sul 25-18.

Nel secondo parziale l’Eczacibasi riesce a rialzare la china, andando in avanti ad iniziarto set. Prova poi piano piano Conegliano a recuperare lo svantaggio, ma Baladin è il fulcro della manovra turca, e il massimo che le venete riescono a racimolare è un -2. Il set alla fine lo prende l’Eczacibasi: 1-1 e 21-25.

Il terzo set è praticamente una riproposizione del secondo, ma a parti invertite. L’equilibrio, persosi ad inizio set, è il protagonista di tutta la parte centrale. Le turche vanno vicine a ribaltarla, senza però mai riuscire a recuperare però. L’ultimo punto arriva grazie al muro di Boskovic. 25-22 e Conegliano avanti 2-1.

L’ultimo set invece, è molto più semplice per le italiane, che controllano il gioco e le azioni, riuscendo a gestire il match. Isabelle Haak è sugli scudi e mette a referto una notevole serie di punti che portano le sue ad un passo dal successo, così come la Robinson, anche se con qualche errore in battuta. La vittoria la regala Plummer: 25-18. Conegliano batte 3-1 (25-18, 21-21, 25-22, 25-18) l’Eczacibasi.