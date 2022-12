Volley, Cev Cup maschile 2023: Modena ai quarti di finale, archiviata la pratica Izmir

La Valsa Group Modena liquida l’Arkas Spor Izmir e vola ai quarti di finale della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. Nella gara di ritorno degli ottavi, gli uomini di Andrea Giani, proseguono nel migliore dei modi la loro avventura nella seconda competizione continentale per club. Dopo aver superato il Ford Levoranta Sastamala ai sedicesimi, i Canarini bissano il successo ottenuto in Turchia e battono l’Izmir con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-16, 25-15). Passaggio del turno festeggiato già dopo la fine del secondo set dal Pala Panini di Modena. Al prossimo turno, la Valsa Group affronterà i tedeschi del Luneburg.

LA CRONACA – Avvio di match equilibrato, ma a metà primo set Modena prende il largo e conquista un vantaggio significativo che traccia un solco decisivo. L’Izmir non riesce infatti a reagire e, pur tentando di accorciare le distanze, paga a caro prezzo i troppi errori e capitola per 25-19. A senso unico invece il secondo parziale, in cui i Canarini partono forte e conducono nel punteggio fin da subito. Ngapeth e compagni fanno quello che vogliono, senza di fatto che gli avversari oppongano alcuna resistenza. Il risultato è un sonoro 25-16 che certifica il passaggio del turno in maniera aritmetica. Nella terza frazione, con la qualificazione in tasca, Giani mette in campo le secondo linee ma il copione non cambia. Dopo un avvio combattuto, Modena prende il largo e s’impone con un notevole 25-15.