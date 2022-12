Viterbese-Vicenza in tv: orario e diretta streaming quarti di finale Coppa Italia Serie C 2022/2023

Il programma con l’orario e la diretta streaming di Viterbese-Vicenza, match valido per i quarti di finale della Coppa Italia Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci vittoria di misura sul Pontedera, mentre gli ospiti arrivano dal successo contro il Rimini ai calci di rigore. Appuntamento mercoledì 7 dicembre, alle ore 14:30 all’Enrico Rocchi di Viterbo. La partita sarà visibile in diretta streaming su ElevenSport.