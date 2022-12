Ancora da decidere il futudo dell’esterno del Villarreal di Alfonso Pedraza. Il 26enne è da tempo nel mirino dell’Inter per la fascia sinistra dove Gosens non ha mai convinto, e qualora lo stesso partisse già a gennaio, ci sarebbe proprio l’all in per lo spagnolo. I nerazzurri hanno però la concorrenza del Leeds, che dovrà sostituire Junior Firpo, gravemente infortunato.