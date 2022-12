Vialli ricoverato a Londra, la mamma e il fratello rientrati a Cremona

Nel pomeriggio di oggi, la mamma e uno dei fratelli di Gianluca Vialli, ricoverato in una clinica di Londra, sono tornati a Cremona. Gli stessi erano volati nella città inglese ieri sera, facendo allarmare in molti. Al momento non hanno rilasciano alcuna dichiarazione, mantenendo il riserbo che da sempre contraddistingue la famiglia dell’ex calciatore di Cremona, Sampdoria, Juventus e Chelsea oltre che della Nazionale.