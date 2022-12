United Cup 2023, Italia-Brasile 1-1: Trevisan si arrende a Haddad Maia, Musetti piega Meligeni Alves

E’ 1-1 tra Italia-Brasile dopo i primi due match d’esordio nella United Cup 2023, nuova competizione a squadre con formazioni miste che sta andando in scena in Australia. Sul cemento di Brisbane, Martina Trevisan si è arresa in due set alla numero 15 al mondo Beatriz Haddad Maia sul punteggio di 6-2 6-0. Match dominato dalla sudamericana, che conquista subito il break nel game di apertura del primo set subendo però l’immediata risposta dell’azzurra nel secondo, prima di imporsi nuovamente nel terzo e nel settimo gioco. Non c’è storia nel secondo parziale, con Haddad Maia che non ha concesso game all’avversaria portandosi a casa l’incontro con altri tre break nel primo, terzo e quinto game.

L’Italia rialza la testa nel secondo match grazie a Lorenzo Musetti, che ha avuto la meglio in due set sul 24enne Felipe Meligeni Alves (6-3 6-4). Break del carrarino nel quarto game del primo set e risposta del brasiliano nel quinto, Lorenzo si impone nuovamente nel sesto gioco con un break a zero che riesce questa volta a difendere per tutta la parte finale del parziale. Altro servizio strappato al sudamericano in apertura di secondo set ma altro controbreak nel sesto gioco, prima di una parte finale dominata da Musetti che conquista il break nel nono game e chiude i conti sul 6-4.