Un Milan giovane rinasce nel finale: l’amichevole col Lumezzane finisce 3-2

Il Milan vince in rimonta ed all’ultimo minuto nell’amichevole casalinga contro il Lumezzane. I ragazzi di Stefano Pioli rimangono molto impacciati e poco concreti, soprattutto in difesa. 2 gol per parte, firmate per il Milan Adli ed Alesi, e per il Lumezzane Spini e Mauri. Questo fino al minuto 78 di 80, con il rossoneri che grazie al giovane Eletu trovano il gol vittoria. C’è ancora tanto da lavorare in casa Milan.

IL TABELLINO COMPLETO

PRIMO TEMPO – Primi minuti che sono praticamente di estrema confusione, con il Lumezzane che riesce a diverse volte a calciare verso la porta difesa da Tatarusanu, soprattuto con un ispiratissimo Spini. Proprio l’attaccante trova il vantaggio al minuto 10′ col sinistro. Continua poi il forcing del Lumezzane, che però è poco concreto e non riesce a raddoppiare. Dopo 40′ minuti si chiude il primo tempo sullo 0-1.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa comincia la girandola di cambi, che sembra far bene al Milan, che trova il vantaggio con Adli, artefice di un gran gol in solitaria. Nemmeno il tempo di mettere il pallone in gioco però, che subito il Lumezzane torna ancora in avanti con Mauri. Qui entrano in campo i giovani del Milan che, vogliosi di farsi vedere, giocano a livelli di agonismo altissimo, riuscendo prima a pareggiare con Alesi, e poi, al minuto 78 su 80, a vincerla, grazie al gol del giovane Eletu. Gara vinta, anche se non forse completamente meritata. Risultato finale: 3-2.