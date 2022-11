Udinese, Pozzo alla cena di squadra: “Sono fiducioso per il resto della stagione”

Il patron dell’Udinese, Gianpaolo Pozzo, ha parlato alla cena di squadra durante l’evento “Udinese Gala”. Ecco le sue parole: “Siamo presenti da moltissimo tempo, un terzo di questi 126 anni e siamo qui per festeggiare questo momento particolare. Devo dire grazie anche ai miei predecessori, perché non è da tutte le società arrivare a questo traguard. Possiamo essere soddisfatti della prestazione e della classifica in queste prime quindici partite di campionato. È merito di tutti, giocatori e staff. Sarà un cammino ancora lungo da percorrere, ma sono fiducioso”.