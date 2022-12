Tsitsipas-Norrie in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Mubadala World Tennis Championship 2022

Stefanos Tsitsipas sfiderà Cameron Norrie nel Mubadala World Tennis Championship 2022, torneo di esibizione in programma dal 16 al 18 dicembre ad Abu Dhabi. I due tennisti si ritrovano pochi giorni dopo la Diriyah Tennis Cup in Arabia Saudita. La settimana scorsa la vittoria è andata a Norrie, che si è imposto contro pronostico estromettendo la prima testa di serie dell’evento saudita. Il greco ha dunque una gran voglia di rivincita e di fare bene. In palio la semifinale contro Casper Ruud, seconda forza del seeding.

Tsitsipas e Norrie scenderanno in campo oggi, venerdì 16 dicembre, non prima delle ore 13:00 italiane, quando ad Abu Dhabi saranno le 16:00. Sarà possibile seguire in diretta televisiva la sfida su Sky Sport Tennis (canale 205). Disponibile anche lo streaming tramite le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky) e Now Tv (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it vi terrà aggiornati con news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti per tutta la durata del torneo.