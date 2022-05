Trevisan-Saville in tv domani: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2022

by Antonio Sepe

Martina Trevisan, Roland Garros 2022 - Foto: Ray Giubilo

Martina Trevisan affronterà l’australiana Daria Saville al terzo turno del Roland Garros 2022. Dopo aver dominato all’esordio la britannica Dart, Martina si è ripetuta contro Linette al secondo turno, imponendosi in due comodi set. Ora però il livello si alza e la giocatrice toscana affronta l’ostica Saville (ex Gavrilova), in tabellone grazie ad una wild card ma capace di vincere già due match, battendo peraltro Petra Kvitova. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà leggermente favorita la Trevisan.

IL MONTEPREMI

Trevisan e Saville scenderanno in campo domani (venerdì 27 maggio) con orario da definire. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che segue lo Slam parigino mediante Eurosport 1 ed Eurosport 2. I due canali sono a disposizione anche per gli abbonati di Sky Sport (210 e 211), DAZN e Tim Vision. Sarà disponibile anche una live streaming attraverso le due piattaforme Discovery+ ed Eurosport Player. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il primo turno. Il nostro sito garantirà una diretta testuale ai propri lettori e li accompagnerà con news, approfondimenti, highlights e contenuti esclusivi per tutta la durata del Roland Garros.