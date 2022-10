Torino City Marathon: presentata oggi la competizione con il nuovo percorso

La 42 km della Mole si rifà il look e cambia nome, diventando la Torino City Marathon. È stata presentata oggi nella Sala da ballo dell’Appartamento dei Principi di Piemonte, nella maestosa cornice dei Musei Reali, la competizione rinnovata, con tanto di percorso nuovo. Il prossimo, 6 novembre, domenica, i maratoneti affronteranno un tracciato inedito con partenza e arrivo nella maestosa Piazza Castello, nel cuore della città. Durante la stessa mattina si correrà anche la Torino City Run, la 10 km competitiva e non. Il team organizzatore è composto dal Team Marathon S.S.D, la società organizzatrice della 42 km di Torino dal 2017, e il Torino Road Runners A.S.D, il nuovo running team nato nel 2019. Inoltre, questi due team possono contare sull’attivo supporto di più di 20 associazioni sportive del territorio.

Un nuovo percorso si snoderà tra le storiche vie della città piemontese, con partenza e arrivo nella splendida piazza Castello, tra le più belle d’Italia, toccando anche i comuni di Moncalieri e Nichelino. Piazza Vittorio, via Francesco Napione, corso Casale, Gran Madre, ponte Vittorio Emanuele I, il lungo Po, il Parco del Valentino (entrando dall’Arco monumentale all’Arma di Artiglieria), con il suo castello e il Borgo Medievale, la Palazzina di Caccia di Stupinigi, lo storico stabilimento Fiat di Mirafiori, e poi ancora Corso Francia e quegli ultimi 2 km nella centralissima via XX Settembre, con a far capolino il Duomo, e in Piazzetta Reale per giungere infine al traguardo in Piazza Castello sono soltanto alcuni dei passaggi che rendono unica questa maratona. Da segnalare poi come, al 4° chilometro circa, la corsa entrerà nel Motovelodromo Torino “Fausto Coppi” di corso Casale.

Dal 13 al 16 ottobre la quota d’iscrizione torna a 45,00 euro, per poi tornare, fino al 24 ottobre, al costo di 55,00 euro online sul sito della manifestazione (www.torinocitymarathon.it) e presso i seguenti punti vendita: Torino Road Runners – Via Guido Boggiani 4, Torino; Passion Sport – Corso Regina Margherita 22/F, Torino; e dal 15 ottobre: Run – Corso Raffaello 29/B, Torino e Run – Corso Unione Sovietica 339, Torino. Venerdì 4 e sabato 5 novembre (65,00 euro) e domenica 6 novembre dalle 7:30 alle 8:30 (80,00 euro) sarà ancora possibile iscriversi presso il Torino City Marathon Village a Palazzo Carignano.

Ecco le parole delle varie personalità presente alla conferenza stampa di presentazione della competizione, partendo da Barbara Tuzzolino, Funzionario della Promozione e Comunicazione presso i Musei Reali di Torino: “Porto i saluti anche della direttrice Enrica Pagella, siamo lieti di ospitare questa conferenza stampa in uno spazio visitabile soltanto nel week end. Sono convinta che la nostra associazione possa essere partner ideale della Torino City Marathon”. “Sono stati due anni difficili per noi organizzatori e per tutto questo tempo abbiamo preferito lavorare in silenzio. Siamo contenti di ripartire da Piazza Castello. Quest’anno una delle novità più grandi riguarda proprio il team organizzatore: si è unito a noi di Team Marathon il Torino Road Runners, che fin dal primo incontro ha accolto con entusiasmo l’idea di organizzare insieme la maratona. Siamo davvero smaniosi di ripartire, aspettiamo tanta gente perché correre fa bene. Grazie all’assessore Domenico Carretta, la Città di Torino ci accoglie sempre benevolmente” sono invece le parole di Luca Vergnano, socio fondatore di Team Marathon S.S.D.:

Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio della Regione Piemonte: “Dietro un’organizzazione c’è sempre il lavoro di tante persone. Come Regione Piemonte abbiamo investito sullo sport e cercheremo di fare il possibile, in collaborazione con la Città di Torino, perché la maratona possa tornare ai vecchi fasti”. Ecco infine le parole di Domenico Carretta, Assessore allo Sport e Grandi Eventi della Città di Torino: “Ci sono momenti in cui la città deve vivere dei grandi eventi e indubbiamente la maratona è una di queste e appartiene a chi la vive, a chi la corre e a chi ha voglia di passare una giornata di festa facendo sport. Ritengo che oltre lo sforzo ci sia anche la voglia di poter stare insieme e di poter arrivare tutti insieme al traguardo. Chiedo ai cittadini di avere un po’ di pazienza nei giorni della maratona, date le necessarie modifiche alla viabilità. Ringrazio gli organizzatori che oltre ad aver fatto un ottimo lavoro sono riusciti, con la FIDAL, ad anticipare la data della corsa, che altrimenti sarebbe stata troppo a ridosso con le ATP Finals. Grazie a tutti e soprattutto agli atleti che invaderanno Torino in maniera festosa”.