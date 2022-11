Tennis, Verdasco patteggia uno stop di due mesi per doping

Due mesi di stop obbligato per Fernando Verdasco, che ha patteggiato una sospensione per doping. Il tennista spagnolo era risultato positivo ad un controllo antidoping in occasione del Challenger di Rio de Janeiro lo scorso febbraio. In realtà non si tratta di una vera e propria positività, in quanto il 39enne aveva semplicemente dimenticato di rinnovare la sua esenzione al metilfenidato, farmaco per l’Adhd che il medico gli ha prescritto. Verdasco è stato comunque sanzionato dall’International Tennis Integrity Agency e potrà fare ritorno in campo solo a gennaio.