Tennis, Raonic vede la luce in fondo al tunnel: potrebbe tornare nel 2023 in Australia

La carriera tennistica di Milos Raonic potrebbe non essere ancora finita. A far sperare i tifosi è l’intervista rilasciata dal suo allenatore, Mario Tudor, al quotidiano SportKlub. Il tennista canadese, che non gioca un match ufficiale da oltre un anno e mezzo, sta recuperando dagli infortuni e spera di tornare nel 2023. “Dopo aver saltato due stagioni è lecito avere brutti pensieri, ma Raonic ama così tanto il tennis che è più motivato che mai a tornare. Non lo fa per ragioni economiche, bensì perché adora questo sport”. Per fissare una data del rientro è ancora presto, ma se tutto dovesse andare come da programma non è da escludere una presenza del canadese già in Australia nel 2023.

“Ha un fisico più da pallamano che da tennis. Già all’inizio dello scorso anno aveva problemi al tendine d’Achille. Purtroppo al termine del torneo di Atlanta il tendine si era completamente distrutto – ha proseguito Tudor – Un anno dopo le cose andavano meglio e Milos puntava a rientrare in estate per i tornei sul cemento americano, ma mentre si allenava si è rotto l’alluce”. Raonic si è dunque dovuto fermare per un altro paio di mesi ed il rientro è slittato al 2023. Ora non dovrebbero esserci più ostacoli al ritorno in campo dell’ex Top 10, che spera finalmente di riprendere la sua carriera.