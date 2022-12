Tennis, Mouratoglou: “Rune numero uno al mondo nel 2023? Non è impossibile”

“Non c’è niente di vergognoso o negativo nel vedersi capaci di raggiungere cose importanti. Questo è esattamente ciò che rende Rune pericoloso”. Patrick Mouratoglou è intervenuto in un’intervista ai microfoni di Eurosport riguardo al fenomeno danese Holger Rune. “Ha come obiettivo prioritario quello di essere il migliore e intende raggiungerlo quest’anno – ha detto il coach -. Se non lo raggiunge, lo rimanderà a due, tre, quattro anni, qualunque cosa serva, ma avrà sempre quell’obiettivo e si vedrà con le opzioni per raggiungerlo. Gli piacciono le sfide e si comporta bene sotto pressione”.

“Dopo aver vinto la Parigi-Bercy, penso che abbia senso sfidare te stesso per essere il migliore – aggiunge Mouratoglou -. Sarà difficile, ma mi sembra un vero obiettivo. Per farlo, dovrai vincere alcuni Masters 1000 e un Grande Slam. Questi sono i numeri per raggiungere la vetta della classifica”.

“Sono molto interessato a lavorare a lungo termine, dandogli gli strumenti necessari in termini di conoscenza del gioco, di se stesso, lettura delle situazioni, che gli permetteranno di essere tra i migliori al mondo per molto tempo. Ha molte cose di cui essere orgoglioso di ciò che ha realizzato nel 2022, ed è questo che ci fa affrontare questa nuova stagione con grande entusiasmo” conclude.