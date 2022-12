Tennis, Carla Suarez incinta: “Io e Olga presto mamme”

Carla Suarez Navarro ha annunciato di aspettare il suo primo figlio. La 34enne, ex numero 6 del ranking mondiale, ha dato l’annuncio sui propri profili social insieme alla compagna, la calciatrice Olga García: “Sono già dodici settimane di enorme gioia – scrive -. Sia io che Olga, la mia compagna, sentiamo un’enorme responsabilità. E’ un grande orgoglio per avere fatto questo passo, ed ero entusiasta di condividerlo con tutti voi”.

“Ancora non conosciamo il sesso del bambino – ha detto Carla -. Ciò che conta di più per noi in questo momento è che la gravidanza proceda senza complicazioni e che il bambino sia in perfette condizioni. Questo martedì siamo andati a fare l’ecografia del primo trimestre, per verificare che la gravidanza stia procedendo per il verso giusto”.