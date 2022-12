Tennis, Break Point arriva su Netflix: ecco la data in cui verrà trasmesso

Per tutti gli amanti e gli appassionati di tennis, ma non solo, c’è una nuova data da cerchiare sul calendario 2023. E non è quella di un torneo del Grande Slam o di un Masters 1000, ma per l’uscita di ‘Break Point’ che dal 23 gennaio arriverà su Netflix. Ad annunciarlo sui propri canali ufficiali è la stessa società statunitense che, sul profilo inglese, ha svelato data e produttori del film della stagione 2022. Che ricalcherà il format di successo già avvenuto con la F1, precisamente con ‘Drive To Survive’. Le telecamere di Netflix hanno viaggiato praticamente per tutto l’anno dietro le quinte dei tornei Atp e Wta ed hanno immortalato particolari e retroscena inediti, oltre a tante interviste ai vari giocatori e alle varie giocatrici. L’attesa sta ormai per finire: dal 23 gennaio arriverà la prima parte.

Following a golden age of greatness, tennis' next generation are ready to take over.

From the producers of F1: Drive to Survive… BREAK POINT Part 1 arrives 23 Jan, only on Netflix. pic.twitter.com/C2kwREPXfX

— Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) December 14, 2022