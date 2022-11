Telecronisti Italia-Canada Coppa Davis 2022: Rai 2 e Sky Sport, ecco chi commenta

I telecronisti della Rai e di Sky Sport per Italia-Canada, match valevole per le semifinali delle Finals di Coppa Davis 2022 in corso di svolgimento a Malaga. Sul cemento spagnolo Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli giocano contro una delle formazioni più forti con Denis Shapovalov e Felix Auger Aliassime che sicuramente partono con i favori del pronostico. La partita verrà trasmessa sia in chiaro (su Raisport sino alle 13:45 e poi su Rai2) con la telecronaca affidata a Marco Fiochetti e Adriano Panatta. Mentre su Sky, canale Sky Sport Uno (201) la telecronaca è affidata a Luca Boschetto e Paolo Lorenzi.