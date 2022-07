Tabellone Atp Los Cabos 2022: Medvedev guida il seeding, c’è Fognini

by Sofia Cioli

Fabio Fognini, Miami 2022 - foto Ray Giubilo

Il tabellone completo dell’Atp di Los Cabos 2022. Sul cemento messicano torna il numero uno al mondo Daniil Medvedev, fermo dal torneo di Maiorca dello scorso giugno. Il numero due del seeding è il canadese Felix Auger-Aliassime, mentre Fabio Fognini sarà l’unico italiano presente e al primo turno dovrà vedersela con il lituano Berakìnkis. Di seguito il tabellone completo.

(1) Medvedev bye

Halys vs (WC) Pacheco Mendez

Bagnis vs Escobedo

Berankis vs (5) Fognini

(4) Kecmanovic bye

Hanfmann vs Thompson

Laaksonen vs Q

Q vs (6) Nakashima

(8) Etcheverry vs Kubler

Albot vs (WC) Lopez

Q vs Tseng

(3) Norrie bye

(7) Kokkinakis vs Verdasco

Q vs Johnson

(WC) Hernandez vs Millman

(2) Auger-Aliassime bye