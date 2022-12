Sport in tv oggi, giovedì 8 dicembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, giovedì 8 dicembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Ancora in stand-by i Mondiali di Qatar 2022, in attesa dei quarti di finale. Lo sport però non si ferma e allora spazio alla Serie B, al biathlon, allo spettacolo del basket con NBA ed Eurolega ed al Mondiale per club di volley con Perugia e Trento. Di seguito ecco il programma integrale del palinsesto sportivo di mercoledì 7 dicembre.