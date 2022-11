Sport in tv oggi, domenica 27 novembre: programma e orari di tutti gli eventi

Lo sport in tv di oggi, domenica 27 novembre: ecco il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi sportivi del giorno. Giornata ricca di eventi, a partire dai Mondiali di calcio con le solite quattro partite in programma. Spicca naturalmente il match serale tra Spagna e Germania, con quest’ultima che non può permettersi ulteriori passi falsi dopo la sconfitta all’esordio. Pomeriggio arricchito anche dai tanti incontri di Serie B. A Malaga si disputa la finale di Coppa Davis. Poi lo spettacolo degli sport invernali, dallo sci alpino a quello di fondo, passando per la combinata nordica. Di seguito il programma, gli orari ed i canali televisivi nel dettaglio.