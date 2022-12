Il programma con la data, l’orario e la diretta streaming di Spezia-Sparta Rotterdam, amichevole invernale 2022. I bianconeri di Gotti affrontano la formazione olandese nel secondo test in Spagna dopo aver battuto il Servette. Calcio d’inizio alle ore 14 di questo pomeriggio, sabato 17 dicembre. L’incontro non verrà trasmesso in diretta tv o streaming.