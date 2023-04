Sollevamento pesi, Europei Yerevan 2023: argento per Giulia Miserendino nei -71 kg

Arriva un’altra medaglia per l’Italia dagli Europei di sollevamento pesi in corso di svolgimento a Yerevan, in Armenia. Quest’oggi si festeggia Giulia Miserendino, che dopo una prestigiosa carriera a livello juniores inizia a togliersi le prime soddisfazioni anche tra le senior. La classe ’02 ha conquistato l’argento nella categoria -71 kg, permettendo così alla nostra spedizione di conquistare il quarto podio in questa competizione continentale.