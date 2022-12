Slittino, il dt Zoeggler convoca 14 azzurri per gli allenamenti di fine dicembre a Igls

Sono 14 agli atleti della squadra di slittino su pista artificiale convocati dal direttore tecnico Armin Zoeggler per gli allenamenti in Austria. Gli azzurri trascorreranno le giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre sul budello austriaco di Igls per preparare i prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo. Nella seconda settimana di gennaio sarà infatti tempo della tappa di Sigulda, in Lettonia, dove gli italiani proveranno a dar seguito all’ottimo inizio di stagione.

Di seguito l’elenco completo dei convocati: Dominik Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler, Leon Felderer, Emanuel Rieder, Ludwig Rieder, Lukas Gufler, Fabian Malleier, Patrick Rastner, Nina Zoeggeler, Marion Oberhofer, Sandra Robatscher, Verena Hofer e Andrea Voetter. Con loro ci saranno ovviamente il dt e gli allenatori federali Kurt Brugger, Oswald Haselrieder e Walter Plaikner.