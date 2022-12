Slalom maschile Madonna di Campiglio 2022, risultati prima manche: Braathen in testa, qualificati Sala e Razzoli

Lucas Braathen guida la prima manche dello slalom maschile di Madonna di Campiglio, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Il norvegese scia in maniera quasi perfetta ed ottiene il miglior tempo di 49.30. Alle sue spalle Loic Meillard, che con il pettorale numero uno è secondo a 42 centesimi. Completa il podio provvisorio il tedesco Linus Strasser. Grande equilibrio in Top 10 con ben dieci atleti racchiusi in 50 centesimi. Il miglior azzurro è Tommaso Sala, tredicesimo a +1.05. Qualificato alla seconda manche anche Giuliano Razzoli, che al rientro dopo i problemi alla schiena accusa un secondo e 25 centesimi di ritardo dal leader. Inforca purtroppo Alex Vinatzer, costretto ad uscire di scena con l’amaro in bocca. Sfortunati Simon Maurberger e Stefano Gross, rispettivamente primo e secondo escluso. Appuntamento con la seconda manche alle ore 20:45.

LA CLASSIFICA DELLA PRIMA MANCHE

Braathen (NOR) 49.30 Meillard (SUI) +0.42 Strasser (GER) +0.50 Yule (NOR) +0.55 Kristoffersen (NOR) +0.74 Gstrein (AUT) +0.79 Strolz (AUT) +0.79 Feller (AUT) +0.80 Popov (BUL) +0.82 Pertl (AUT) +0.99

13. Sala (ITA) +1.05

16. Razzoli (ITA) +1.25

OUT Maurberger (ITA) +1.86

OUT Gross (ITA) +1.95

OUT Kastlunger (ITA) +2.74

OUT Vinatzer (ITA) DNF

OUT Liberatore (ITA) DNF