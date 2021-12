Slalom gigante maschile Val d’Isère 2021, prima manche: sempre Odermatt al comando, ottimo 5º De Aliprandini

FIS Ski World Cup 2021-2022. Luca De Aliprandini (ITA) Soelden, (AUT) 24/11/2021 Photo: Marco Trovati / Pentaphoto

Sempre Marco Odermatt davanti a tutti. Nella prima manche dello slalom gigante maschile in Val d’Isère (Francia), seconda gara tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino 2021/2022, è lo svizzero a piazzarsi al comando con il tempo di 1:07.14. Prova davvero solida e in controllo per l’attuale leadere della generale che precede di 0.32 il transalpino Alexis Pinturault e di 0.33 il croato Filip Zubcic, autore del miglior tempo nel terzo frangente di gara. Quarto a 0.85 da Odermatt l’altro francese del primo sottogruppo Mathieu Faivre e ottimo quinta piazza parziale per Luca De Aliprandini. L’argento iridato in carica ha sciato molto bene nella parte alta, complice anche il pettorale nº1 sorteggiato ed ha avuto quindi pista perfetta. Ha commesso però un errore tra il terzo intermedio e il traguardo che gli ha fatto perdere mezzo secondo abbondante.

Dal sesto in poi, il vantaggio si dilata oltre il secondo, con la sesta piazza del tedesco Alexander Schmid a 1.09 dallo svizzero. Settimo lo sloveno Zan Kranjec a 1.15, ottavo un ottimo Manuel Feller a 1.20, nono il padrone di casa Victor Muffat-Jeandet, partito con il pettorale 23 e arrivato al traguardo a 1.26. Chiude la top 10 l’austriaco Stefan Brennsteiner a 1.44. Buona anche la prova di Riccardo Tonetti, partito col pettorale 21 e 13º al traguardo a 1.77 dalla testa. Nel mezzo i due norvegesi Henrik Kristoffersen e Atle Lie McGrath rispettivamente a 1.51 e 1.53. Bravi anche Giovanni Borsotti 24º e Alex Hofer 30º a qualificarsi alla seconda manche.

Di seguito, la classifica della prima manche completa:

1. Marco Odermatt (SUI) 1:07.14

2. Alexis Pinturault (FRA) 1:07.46

3. Filip Zubcic (CRO) 1:07.47

4. Mathieu Faivre (FRA) 1:07.99

5. Luca De Aliprandini (ITA) 1:08.09

6. Alexander Schmid (GER) 1:08.23

7. Zan Kranjec (SLO) 1:08.29

8. Manuel Feller (AUT) 1:08.34

9. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:08.40

10. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:08.58

11. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:08.65

12. Atle Lie McGrath (NOR) 1.08.67

13. Riccardo Tonetti (ITA) 1.08:85

14. Thibaut Favrot (FRA) 1:08.86

15. Gino Caviezel (SUI) 1:08.87

16. Loic Meillard (SUI) 1:08.88

17. Lucas Braathen (NOR) 1:08.91

18. Erik Read (CAN) 1:09.16

19. Adam Zampa (SVK) 1:09.17

20. Justin Murisier (SUI) 1:09.40

21. Daniele Sette (SUI) 1:09.53

22. Rapahel Haaser (AUT) 1:09.67

23. River Radamus (USA) 1:09.68

24. Giovanni Borsotti (ITA) 1:09.79

25. Patrick Feurstein (AUT) 1:10.14

26. Julian Rauchfuss (GER) 1:10.20

27. Trevor Philp (CAN) 1:10.22

27. Leif Kristian Nesvold-Haugen (NOR) 1:10.22

29. Thomas Tumler (SUI) 1:10.35

30. Alex Hofer (ITA) 1:10.39

44. Simon Maurberger (ITA) 1:11.16

47. Filippo Della Vite (ITA) 1:11.42

48. Giovanni Franzoni (ITA) 1:11.66

Hannes Zingerle (ITA) DNF